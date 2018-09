Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Når Hjalte Aaberg stopper som regionsdirektør ved årsskiftet, er der 24, der ønsker at overtage direktørstolen. Ansøgningsfristen for stillingen på øverste embedsmand udløb søndag, og Region Hovedstaden fortæller, at den har modtaget 24 ansøgninger til stillingen. Region Hovedstaden har nedsat et ansættelsesudvalg med regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) som formand og en række repræsentanter fra de […]