Udmeldingen fra Danske Regioner om, at der skal gå fem år mellem endt speciallægeuddannelse og overlægestilling, får YL og Overlægeforeningen til at sætte samarbejde med regionen på pause.

Yngre Læger og Overlægeforeningen er så uforstående over for Danske Regioners udmelding om, at der som tommelfingerregel skal gå fem år fra man bliver speciallæge, til man kan blive overlæge, at de har valgt at sætte periodeprojektet om en ny stillingsstruktur for speciallæger på stand-by.

Projektet blev aftalt med Regionernes Lønnings- og Takstnævn i forbindelse med de seneste overenskomstforhandlinger mellem RLTN og de to foreninger i 2015.

Det hed sig, at meningen med projektet var at undersøge mulighederne for at opnå enighed om en mere dækkende og fremtidssikret struktur med øget fokus på bl.a. patientforløb og lægelig ledelse og mest mulig sundhed for pengene.

Et grundigt forarbejde mellem parterne skulle det danne grundlag for forhandlinger om en ny stillingsstruktur for speciallæger ved overenskomstforhandlingerne i 2018. Men det arbejde har Danske Regioners bestyrelse med sin udmelding nu spændt ben for, siger Yngre Lægers formand Camilla Rathcke, og derfor er projektet nu sat på pause:

»Vi må tage en timeout, så de kan finde ud af, hvad de vil. Med den ene hånd sidder RLTN med i projektet, mens den anden hånd i bestyrelsen melder noget helt andet ud, som ikke er befordrende for, at vi kan arbejde videre med projektet, som det ligger nu,« siger Camilla Rathcke.

»Vi er ærgerlige over, at de spænder ben for deres egen proces og et fælles projekt. Vi har haft en god dialog med RLTN indtil nu. Nu har vi en oplevelse af, at det politiske niveau er ude af kontekst med den del, RLTN arbejder med. Vi undrer os over den manglende sammenhæng,« siger Camilla Rathcke.

Hun mener, at Danske Regioners initiativer er helt misforstået i forhold til at motivere læger:

»Først er der en fremdriftsreform, så en femårsfrist og nu en ny frist, før speciallæger kan blive overlæger. Det suger al motivation og lyst til at udvise engagement og fleksibilitet ud af den enkelte,« siger Camilla Rathcke.

»De fastfryser speciallæger de næste to år med den begrundelse, at det kan få speciallæger til at søge perifere steder hen. Jeg har en forventning om, at universitetshospitalerne kommer til at finde deres egne veje i det her. Man skulle hellere se på, hvad der skal til for at gøre andre steder attraktive,« siger Camilla Rathcke.

Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S), ser ingen grund til, at parterne sætter samarbejdet på stand-by på grund af Danske Regioners bestyrelses udmelding.

»Jeg hører, hvad de siger. Og vi bryder ingen overenskomst med det her. Vi siger, at det at være overlæge er noget særligt, og det er ikke bare at få mellem 150.000-200.000 kr i løntilskud. Det gælder også forskellige andre ting, så det er inden for overenskomstens rammer,« siger han og forklarer, hvorfor bestyrelsen kommer med sin udmelding nu, og ikke når samarbejdet mellem fagforeningerne og RLTN er færdigt:

»Vi har brug for at rykke på det her nu. De skal gerne arbejde videre, men vi kan ikke bare vente og vente og vente. Der skal komme noget ud af det her og nu, og det er inden for ledelsesretten,« siger han og fortsætter:

»Vi har sagt, at der er tale om en to-årig periode i 2017-2018, og det passer tilfældigvis rigtig godt med, at hvis de får lavet bæredygtige aftaler, kan det erstatte fra 1. jan 2019. Det vil være fint, hvis man kan udvikle det her og komme med bedre løsninger. Det er jeg helt åben over for. Vi har talt om fordeling af speciallæger i årevis, men intet er sket. Nu er det første gang, vi siger, vi skal have et gennembrud, og der skal ske noget på det her område,« siger Bent Hansen.

Han lægger stor vægt på, at udnævnelsen til overlæge ikke skal bruges til at rekruttere, og han frygter udviklingen af lønspiraler:

»Som fagforening ville jeg også sige, at selvfølgelig skal de tjene over en mio. kroner, men jeg skal altså også have løn til andre faggrupper. Det kræver et særligt ledelsesmæssigt ansvar og personalemæssigt ansvar at være overlæge, og det er det, vi markerer. Det er blevet en almindelig stillingskategori som så mange andre, og det er det ikke. Når man er overlæge er det noget særligt,« siger Bent Hansen.