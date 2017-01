Afdeling for skizofreni på det psykiatriske hospital i Risskov scorer ikke kun flest point målt på samtlige indikatorer tilsammen — det indkasserer også flest point på den indikator, som Dagens Medicins ekspertpanel vægter tungest, nemlig ‘andelen af incidente patienter, som udredes for psykopatologi ved speciallæge eller specialpsykolog’.

Styregruppen bag årsrapporten for skizofreni har i år rykket rundt på standarderne for de enkelte indikatorer i et forsøg på i højere grad at få dem til at afspejle den viden, man har om sygdommen. Da de fleste mennesker med skizofreni lider af kognitiv dysfunktion, er standarden for indikatoren ‘kognitiv udredning’ f.eks. øget fra 50 til 90 pct.

De fleste centre scorer højt på den indikator, der måler ‘andelen af patienter, som er i medicinsk antipsykotisk behandling’ — en indikator, som Dagens Medicins ekspertgruppe også har vægtet forholdsvis højt.

Placering Afdeling Score 1 PRP Afdeling for psykoser 100 2 PHO Regionspsykiatri Horsens 97 3 PRM Afd.for organiske psyk.lidelser og akutm 96 4 PVE Regionspsykiatri Vest 82 5 Psykiatri VEST Overafd. 15 75 6 Psykiatri ØST Overafd. 05 72 6 Psykiatrisk afdeling Esbjerg-Ribe 72 8 Psykiatri SYD Overafd. 25 67 9 PC Hvidovre, overafd. 66 10 PC Amager, overafd. 60 11 Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle 59 11 PS Klinik Syd 59 13 PC København, Overafd. B - Bispebjerg-afdelingen 58 13 Psykiatrisk afdeling Haderslev-Augustenborg 58 13 Psykiatrisk afdeling Odense 58 16 PC Nordsjælland, overafd. 55 17 PC Glostrup, overafd. 52 18 PC København, Overafd. N - Nørrebro-afdelingen 51 19 PS Klinik Nord 49 20 PC Ballerup, overafd. Ballerup 44 21 Psykiatrisk afdeling Middelfart 41 22 PC København, Overafd. A - Akutafdelingen 40 23 PC København, Overafd. O - Østerbro og Indre By 29 - PC Ballerup, Overafd. Gentofte - - PC Bornholm, overafd. - - PC Frederiksberg, overafd. - - PC Glostrup, Retspsyk. Overafdeling - - Psykoterapeutisk Center Stolpegård, overafd. - - Sct. Hans, Psyk. overafd. M - - Sct. Hans, Retspsykiatrisk overafd. R - - Sct. Hans, Retspsykiatrisk overafd. S - - PNS Retspsykiatri - - PNS Sikringsafdelingen - - Psykiatri SYD Overafd. 20 - - Psykiatri Spc.Fkt.Overafd. 35 - - Psykiatri VEST Overafd. 10 - - Psykiatri f. Ældre Overafd. 37 - - Psykiatri ØST Overafd. 01 - - Psykiatrisk afdeling Svendborg - - PRA Regionspsykiatri Randers - - PRQ Afdeling for depression og angst - Risskov - - PRR Afdeling for retspsykiatri - Risskov - - PSI Regionspsykiatri Silkeborg - - PVS Regionspsykiatri Viborg-Skive - - PS Gerontopsyk. afdeling G - - PS Retspsykiatri afd. E - - PS Voksenpsyk afdeling TM -