Ifølge dr.dk forhandler sygehusets ledelse med to vagtselskaber om at stille med vagter, der kan skabe ro omkring sig.

Alene i år har hospitalet meldt 33 voldssager til politiet, 20 sager mere end sidste år.

Hospitalet har i år registreret over 550 tilfælde af vold og trusler.

Overlæge og tillidsmand på Psykiatrisk Hospital i Risskov, Peter Møller Andersen er bekymret for, at medarbejdere bliver slået ihjel.

»Udviklingen i de 14 år, hvor jeg har været overlæge er, at der kommer mange flere forgiftede ind. Og hvor de for 14 år siden tog sløvende stoffer, er det i dag opkvikkende stoffer som ritalin og kokain. Jeg har patienter, der ikke vil udskrives, fordi det er nemmere at få stoffer her på hospitalet end ude i byen,« sagde han for nylig til Århus Stiftstidende.

Som Dagens Medicin tidligere har skrevet, så har alle tillidsmandsgrupper på Psykiatrisk Hospital i Risskov skrevet under på et åbent brev til regionsrådsformand Bent hansen og direktionen i Region Midtjylland, hvori de kritiserer forholdene på det psykiatriske hospital.

16 problempunkter blev oplistet i brevet. Tre af dem er: Overfald og drabsforsøg på personale og patienter, retspsykiatriske patienter, som optager sengepladser på de almenpsykiatriske afdelinger og besvær med at rekruttere personale på grund af arbejdsmiljøet.

»Vi er bekymrede for, at medarbejdere bliver slået ihjel. Der er for få senge og for mange psykotiske patienter på for få kvadratmeter, som kommer i clinch med hinanden,« sagde Peter Møller Andersen til Århus Stiftstidende.