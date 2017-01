Nyt projekt skal finde den bedste samarbejdsmodel på tværs af sektorer for at reducere overdødelighed blandt borgere med psykisk lidelse.

‘The Phy-Psy Trial’ er titlen på et projekt, der skal reducere overdødelighed blandt borgere med psykiske lidelser ved at have fokus deres fysiske sygdomme.

En forskergruppe med Susanne Reventlow, professor ved Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for almen Medicin på Københavns Universitet, i spidsen, skal udvikle og afprøve en individuelt tilpasset og koordineret behandlingsmodel, der skal forberedes og udvikles i et samarbejde mellem borger og pårørende samt læger og sagsbehandlere fra almen praksis, kommuner og hospitalsvæsenet.

Forud for projektets start er en planlægningsfase på to år, hvor blandt andet den bedste samarbejdsmodel mellem kommune, læger og psykiatri skal defineres.

»De to år skal bruges på, at inddrage alle relevante aktører i den endelige udformning af en samordnet indsats på tværs af sundheds- og socialvæsenets sektorer. Man skal finde ud af, hvordan samarbejdet kan optimeres, og hvilke roller de forskellige aktører skal have, og hvad de kan bidrage med i behandlingsprocessen. Det skal sikre, at indsatsen er relevant for alle parter og gennemførbar,« siger Susanne Reventlow.

Overdødelighed faldt kraftigt

Inspirationen til projektet kommer fra et 20 år gammelt diabetesprojekt, hvor den praktiserende læge sammen med patienten satte personlige, realistiske mål for behandlingen, hvilket førte til, at overdødeligheden blandt patienter med diabetes og en psykisk sygdom faldt kraftigt.



I The Phy-Psy Trial bliver almen praksis en central aktør, da det er den praktiserende læge, der tager sig af patientens samlede helbredssituation på tværs af forskellige sygdomme, og det er her, der sættes behandlingsmål i samarbejde med patienten.

The Phy-Psy Trial har til formål at reducere overdødeligheden ved en styrket klinisk indsats i almen praksis, der tager afsæt i borgerens livssituation og helbred, hvor der sættes individuelle, realistiske mål for behandling og forebyggelse, og hvor der både vil være fokus på, om borgerens måske får for meget medicin på et bestemt område og bliver underbehandlet på andre.

Koordinering, organisering og kommunikation på tværs

Men projektet har samtidig fokus på at udvikle en model, hvor behandlingen foregår i samarbejde med kommunen og psykiatrien, der henholdsvis skal støtte patienten i at gennemføre behandlingen og sikre, at den psykiatriske behandling er optimeret og ajourført.

»Men det kommer ikke til at virke, hvis vi ikke får det koordineret ordentligt. For at de individuelle behandlingsmodeller kan fungere, kræver det koordinering, organisering og kommunikation på tværs. Det er et projekt, hvor vi bruger forskellige fagligheder til at arbejde sammen, så vi kan få gavn af både samfundsvidenskabelige og medicinske teorier,« siger Susanne Reventlow.

Hun tænker bl.a., at samarbejdet kan ske på flere måder bl.a. via personlige møder, via it-systemer eller evt. videomøder.

Men den færdige model skal udvikles i den forberedende fase, og Susanne Reventlow kan og vil ikke give et svar på, hvordan en færdig model kommer til at se ud. Den færdige model skal udvikles og forhandles på plads af de forskellige aktører.

Lige nu omhandler projektet psykisk syge patienter, men Susanne Reventlow håber, at modellen kan danne mønster for patienter med andre kroniske sygdomme.

»Vi har arbejdet med patienter, som har flere sygdomme på én gang, og der har vi set, at patienter med en psykisk sygdom ofte også har et dårligt fysisk helbred, og derfor kigger vi på dem. Men det her kan være et foregangsprojekt for alle patienter med flere sygdomme. Det her er en ny måde at udvikle og afprøve nye tværsektorielle behandlingsmetoder på,« siger Susanne Reventlow.

Projektet udvikles i samarbejde med Region Midtjylland og Region Sjælland.