Nordsjællands Hospital risikerer at miste 207 mio. i DRG

Nordsjællands Hospital kommer ifølge en ‘mekanisk prognose’ til at miste et par hundrede mio. kr. for indlagte og ambulant patienter for hele 2017.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Nordsjællands Hospital kommer ved årets udgang til at mangle ca. 207 mio. kr. i DRG-takster for indlagte patienter og DAGS-takster for ambulante, hvis den aktivitetsnedgang, hospitalet har haft de første fire måneder, fortsætter året ud. Det fremgår af en ‘mekanisk prognose’, som hospitalets direktion selv omtaler i et referat fra et direktionsmøde tirsdag 30. maj. […]