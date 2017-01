Lange indlæggelser på op mod ti dage, hvor både familien og barnet er indlagt på hospitalet, har været en nødvendighed i forbindelse med øvre urinvejsinfektioner, men nu har et nyt kvalitetssikringsprojekt med inspiration fra udlandet banet vejen for, at der kan komme nye procedurer, der skåner børnene ved at behandle dem ambulant.

»Vi har udført det her projekt for at se, om det kvalitetsmæssigt ville være o.k. Data fra kvalitetsprojektet er ikke helt endeligt opgjort, men projektet har allerede ført til ændrede procedurer. Nu kommer barnet ind på børneafdelingen og bliver diagnosticeret. Hvis det tyder på en øvre urinvejsinfektion, sender vi barnet hjem, og så får det noget peroral behandling, og forældrene får fri henvendelsesret til børneafdelingen, mens behandlingen er i gang. De får formentlig svar i løbet af et par dage på, hvilke typer bakterier det er,« siger Søren Hagstrøm.

Det er med inspiration fra bl.a. USA og Storbritannien, at børneafdelingerne i Danmark har gennemført projektet. I disse lande er behandlingsproceduren med i de guidelines, man følger, og i Aalborg har man da også fortsat med at praktisere metoden efter forsøgsperiodens udløb.

»Nu har vi snart kørt i et år, uden at det er på forsøgsbasis. Udfordringerne kan være, at man skal ændre de traditioner, der har været omkring behandlingen. Så derfor skal man over den hurdle, at man nu kan gøre det ambulant i langt de fleste tilfælde,« siger Søren Hagstrøm, der er overbevist om, at den nye metode er vejen frem.

Internationale studier viser, at det formentlig er godt at sende patienterne hjem. Man har været nervøs ved at gøre det med børn. Man har gjort det hos voksne i mange år, men forskellen er, at deres nyrer er færdigudviklede i modsætning til børns, hvor der nemmere opstår arvæv i nyrerne, og hvor der muligvis også har været misdannelser fra fødslen. Børn skal jo bruge deres nyrer et helt liv, så derfor har man været påpasselig. Det har vist sig, at det kan man godt, hvis det er et i kontrolleret setup,« siger Søren Hagstrøm, der oplever, at både børn og forældre er glade for metoden.

»Det er familierne meget begejstrede for. Og børnene er især begejstrede for, at de ikke skal stikkes og have drop. Det fylder jo meget i deres hverdag, hvis børnene og forældrene skal indlægges i fem, syv eller ti dage. Det her betyder også noget ressourcemæssigt og samfundsøkonomisk, da ikke lige så mange skal indlægges. Det kræver dog, at barnet kan synke medicinen. Det kan være vanskeligt, hvis barnet er så dårligt og har svært ved det eller kaster op. Der er nogle gange, vi må opgive ambulant behandling, men det er under 10 procent af tilfældene,« siger Søren Hagstrøm.