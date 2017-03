Anneli Sandbæk er ny leder af Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet. Hun vil blandt andet styrke indsatsen for de komplekse patienter med brede samarbejder i sundhedssektoren.

Den sociale ulighed i sundhed og manglen på sammenhængende forløb for de mest sårbare grupper er to af de største udfordringer for almen praksis netop nu.

Sådan lyder det fra Anneli Sandbæk, der er ny leder af Forskningsenheden for Almen Medicin på Aarhus Universitet. Derfor vil den nye forskningsleder også særligt prioritere sammenhængende behandlingsforløb og samarbejder mellem almen praksis og andre aktører på sundhedsområdet i sin nye rolle.

»Det vigtigste for mig som leder af Forskningsenheden i Aarhus er at skabe viden om, hvordan vores patienter i almen praksis behandles bedst, herunder hvilken rolle de praktiserende læger skal have. Vi har en stor byrde af patienter med flere kroniske sygdomme, som gør behandling, diagnostik og opfølgning kompleks. Vi ved meget om behandling af enkelte diagnoser, men lidt om hvordan patienten med flere diagnoser skal håndteres,« siger hun.

Samarbejde vigtigt

Ifølge den nytiltrådte forskningsleder er det afgørende med brede indsatser over for de sårbare patienter, og dem satser hun på, at forskningsenheden kan bidrage til.

»Det er mit håb, at vi på forskningsenheden i Aarhus kan bidrage til at udvikle modeller for tværsektorielle indsatser, der kan gavne vores patienter. Jeg ser den praktiserende læge som en naturlig og central person i disse indsatser. Det kræver nytænkning og et tæt samspil med sundhedsvæsenets øvrige parter, hvilket jeg vil lægge mig i selen for at opfylde,« siger hun.

Anneli Sandbæk har gennem flere år været leder af Sektion for Almen Medicin ved Institut for Folkesundhed i Aarhus. Her fortsætter hun samtidig med, at hun nu skal være leder af forskningen. Hun har desuden stået i spidsen for flere store forskningsprojekter blandt andet Addition-studiet, som fokuserer på diabetes.