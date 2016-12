Direktør for udbudsklinik: PLO skaber lægemangel

Niels H. Riewerts Eriksen må ikke længere arbejde som praktiserende læge i udbuds-klinikken i Pandrup. Han er indehaver af Nordic Medicare, som driver syv af de udbudsklinikker, der findes i Danmark lige nu, og han har desuden selv praktiseret i en af klinikkerne.

Som speciallæge i mikrobiologi har han fået dispensation fra Region Nordjylland til at arbejde som almenmediciner i en seks måneders opstartsperiode, men den har regionen til stor tilfredshed i PLO Nordjylland valgt ikke at forlænge.

Den beslutning er Niels H. Riewerts Eriksen ærgerlig og uforstående overfor, og han rejser nu en skarp kritik af PLO:

»Jeg mener overhovedet ikke, der ville være lægemangel i yderområderne i Danmark, hvis regionerne lod læger fra andre specialer arbejde i yderområderne og frigjorde sig mere fra PLO, der sidder på alt for meget politisk magt,« siger han.

I regionerne har man et krav om, at udbudsklinikkerne kun besættes med læger, der er speciallæger i almen medicin og Niels H. Riewerts Eriksen mener, at PLO gennemtrumfer, at der skal sidde speciallæger i almen medicin steder, hvor læger fra andre praksis-relevante specialer og/eller speciallæger fra andre specialer med praksiserfaring ligeså godt kunne varetage opgaven.

Nordic Medicare-direktøren vil gerne komme med en opsang til politikerne om at overveje ændringer af et system, der ifølge ham er med til at skabe unødvendig lægemangel i yderområderne, og som i sidste ende går ud over patienterne.

»Vi har et rigidt system i Danmark, hvor PLO har en stor politisk magt, der bevirker, at vi for eksempel via vores vikarbureau sender højtuddannede speciallæger indenfor andre specialer end almen medicin til Norge og Sverige hver uge, fordi de ikke må arbejde i almen praksis i Danmark. Og så kalder vi det lægemangel! Vi har simpelthen ikke råd til dette højtuddannede ressourcetab,« siger Niels H. Riewerts Eriksen.

Læger fra andre specialer vil i mange tilfælde kunne tilføre området et stort fagligt løft til udpræget gavn for patienterne og samfundet, hvis disse også var repræsenteret i almen praksis, mener han.

Selv er han overbevist om, at et pres fra PLO i Region Nordjyllands samarbejdsudvalg førte til en politisk beslutning om, at han ikke kunne forlænge sin dispensation. I klinikken i Pandrup var han i daglig kontakt med patienterne fra 17. maj til 17. november, men får nu en ren ledelsesfunktion og bliver supervisor.

»Jeg havde tænkt mig at forlænge en måned eller to, og jeg er da stadig lidt uforstående over for beslutningen, fordi jeg gerne ville havde fulgt det hele til dørs. Men vi har fået nedsat ventetider på konsultationer og telefonen betragteligt takket være vores fantastiske læger og sygeplejersker, og jeg har stadig høje ambitioner for klinikken, og er der som overordnet supervisor for kvaliteten,« siger Niels H. Riewerts Eriksen.

Han forklarer, at regionen i 2015 havde sat 13,2 mio. kr. af i budgettet til driften af klinikken i Pandrup, men at Nordic Medicare i år driver klinikken for kun 9,6 mio. kr..

Høje krav til udbuds-klinikkerne

Det var hele tiden planen at give udbuds-vinderen af klinikken i Pandrup dispensation i de første seks måneder, for at få den store klinik på plads. Efter perioden afslog regionen at forlænge dispensationen og valgte dermed at håndhæve kontrakten – nemlig kravet om almenmedicinere i klinikken.

»Vi har altså bare valgt at have meget høje krav til udbuds-klinikkerne om at have almenmedicinere, og det er den kontrakt, som Nordic Medicare har skrevet under på, og som vi håndhæver,« siger Henrik Houmøller Sprøgel, souschef for patientforløb i Region Nordjylland, der afviser, at forlængelsen skulle være diskuteret i Samarbejdsudvalget.

I almindelighed er der mulighed for andre speciallæger i front, hvis der sidder en almenmediciner bagved, men det princip har man i Region Nordjylland valgt at skærpe, forklarer han.

De krav er Niels H. Riewerts Eriksen dog meget uforstående overfor, da han sagtens ser læger med andre specialer i almen praksis, som f.eks. i Sverige. Samtidig synes han, at kravene er strammere i udbuds-klinikkerne i forhold til regionens egne klinikker.

Men det afviser Region Nordjylland, at de skulle være.

»I udgangspunktet har vi samme krav til egne klinikker. Vilkårene for oprettelse af de regionsdrevne klinikker er imidlertid helt anderledes end de vilkår andre har, herunder udbuds-klinikkerne. Vi skal ofte med få ugers varsel starte et lægetilbud, og vi tilstræber at have almen medicinere på vagt. Det kan være nødvendigt i den konkrete situation at sætte holdet anderledes. Men der vil altid være en almen mediciner bagved,« siger Henrik Houmøller Sprøgel.

Niels H. Riewerts Eriksen kalder det for en dårlig udnyttelse af speciallæge-ressourcerne herhjemme, at der er så stort et pres om at få lige præcis speciallæger i almen medicin til arbejdet i Almen Praksis, når andre højt uddannede speciallæger lige så godt kunne varetage denne funktion.

»Det kunne være et genialt tema i de igangværende overenskomstforhandlinger OK-2017, at regionerne får ændret det her system, fordi det vil være til stor gavn for de danske patienter. Det er også til regionernes egen faglige og økonomiske fordel, da det ville give et kæmpe fagligt løft, hvis vi kunne fylde alle de pladser ud i yderområderne med speciallæger fra andre specialer, ligesom det ville give en kæmpe økonomisk besparelse for samfundet, for så ville PLO ikke kunne presse regionerne økonomisk, når der er en overskudsproduktion af læger – for det er der reelt. Vi må grundet det nuværende rigide system i Almen Praksis ‘bare’ sende dem til Sverige og Norge i dag,« siger Niels H. Riewerts Eriksen.

Han understreger, at specialet almen medicin fortsat vil være en hjørnesten i det primære sundhedsvæsen, men at man er nødt til at finde nye løsninger i en tid, hvor det nuværende system under stram styring af PLO ifølge ham er kørt fast og har skabt en falsk lægemangel med store omkostninger for samfundet og ikke mindst patienterne.

Vi kæmper for et ensartet tilbud

I PLO er man imidlertid først og fremmest helt grundlæggende uenige i, at andre speciallæger ligeså godt kunne have jobbet som praktiserende læge.

»Jeg er meget uenig i, at andre speciallæger skal kunne varetage jobbet som almen mediciner, og det overrasker mig faktisk, at Niels H. Riewerts Eriksen har den holdning og ser så ens på læger med mange forskellige specialer. For mig ville det svare til, at man f.eks. byttede om på dermatologer og gynækologer på et sygehus, og fagligt synes jeg overhovedet ikke, at det giver mening,« siger Christian Freitag og fortsætter:

»Vi kæmper for et ensartet tilbud til borgerne også i fremtiden og vil gerne undgå den situation, som f.eks. er beskrevet i Sverige, hvor man har fragmenteret markedet og har store problemer med at få praktiserende læger, ligesom man har vikarer, der ofte skifter job afhængigt af honoraret. Derimod kan man sige, at vi er helt enige om problemet: At der mangler almen medicinere, og at der er store rekrutteringsproblemer, vi er bare meget uenige om løsningen.«

Christian Freitag forstår godt, at man kan opleve, at at PLO fylder rigtig meget, men det er han glad for.

»Jeg forstår godt, hvis han oplever, at vi fylder meget, og det kan vi ikke benægte, at vi gør. Vi repræsenterer rigtig mange og får dermed en markedsandel og en vis forhandlingsmagt. Jeg tror nu også, at myndighederne kan se fordelen i at have én part at forhandle med og dermed sikre et meget ensartet tilbud til borgerne. Det paradoksale er så, at sådan en forhandlingsstyrke normalt ville udmønte sig i meget attraktive vilkår, og vi ser jo, at udbuds-klinikkerne har fået bedre kontrakter end vores overenskomst og væsentligt mere i honorar. Jeg skal ikke blande mig i, hvordan Region Nordjylland helt konkret løser det, men vi mener jo selvfølgelig, at man mere seriøst burde styrke og udbygge den del, vi kender og ved fungerer,« siger Christian Freitag.