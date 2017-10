Den årlige Nobelpris inden for fysiologi og medicin går til tre amerikanske forskere for deres opdagelse af molekylære mekanismer, der styrer vores døgnrytme.

Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash og Michael W. Young fra USA har i dag modtaget Nobelprisen i Fysiologi eller Medicin for deres opdagelse af de molekylære mekanismer, som styrer døgnrytmen hos alle flercellede organismer. Det skriver Nobelprize.org på deres hjemmeside. I mange år har vi været klar over, at mennesket og andre flercellede organismer har […]