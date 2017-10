Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

1. april sendte vi en lille spøg i omløb. En aprilsnar om, at regeringen droppede sit EMA-kandidatur, fordi Inger Støjberg mente, at det ville blive for dyrt at integrere de EMA-ansattes familier og ansatte. Nu er det så kommet frem, at EU-kommissionen i sin gennemgang af kandidaterne kritiserer, at den danske ansøgning ikke giver svar […]