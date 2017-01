Institut for Rationel Farmakoterapi i Sundhedsstyrelsen holder et stormøde, hvor fokus bliver, at det kan give bivirkninger, når ældre får flere lægemidler.

Mange ældre har flere sygdomme og får derfor flere forskellige lægemidler. Det kan være en udfordring med de lange medicinlister hos den ældre borger, fordi mange lægemidler sammen giver større risiko for bivirkninger og hospitalsindlæggelser.

Det skriver Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen.

»Der er mange udfordringer, når vi taler om behandling med mange lægemidler samtidigt. Vi ved, at det kan give bivirkninger, men det er samtidig et område, hvor vi mangler viden. Det er en kerneopgave for IRF at holde fokus på, hvordan vi bruger lægemidler bedst muligt,» siger Marlene Øhrberg Krag, der er overlæge og sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.

Derfor tager IRF emnet op på årets stormøde 8. februar.

Størstedelen af de kliniske studier, der ligger til grund for godkendelsen af medicin og anbefalingerne om, hvordan medicinen skal bruges, bliver lavet på yngre mennesker med kun én sygdom. Derfor er der begrænset viden om brug af medicin til ældre mennesker med flere sygdomme.