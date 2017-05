Lovindgreb gør yngre almenmedicinere usikre på karrierevej

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det bliver markant sværere at få yngre almenmedicinere til at poste penge i egen praksis, hvis Folketinget som ventet forlænger økonomiloftet over almen praksis. Det frygter Forum for Yngre Almenmedicinere (FYAM), der har indgivet et høringssvar til sundhedsministeren i forbindelse med behandlingen af loven om at forlænge økonomiloftet. »Man skal se det her i forlængelse […]