Løhde: Sundheds-platformen må ikke stjæle lægernes tid

Innovationsminister Sophie Løhde sætter spørgsmålstegn ved, om det er klogt at pålægge klinikerne at skrive journalerne i Sundhedsplatformen, når de oplever, at det stjæler tid fra deres patientkontakt. Hun opfordrer til at tage klinikernes bekymringer alvorligt.