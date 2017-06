Kora og SFI bliver 1. juli til Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Fire partier stemte imod loven, som fusionerer de to forskningscentre.

Folketinget vedtog i går en lov, som betyder, at Kora og SFI 1. juli bliver til Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Det nye centers kaldenavn bliver VIVE, som står for Viden til Velfærd, og det skal beskæftige sig med de samme emner og opgaver som de to hidtidige organisationer. VIVE vil samlet få […]