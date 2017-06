Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

HELSINKI (Dagens Medicin) – Forståelsen for menneskers tidligere så uforståelige allergiske reaktioner på dyr, græs, pollen, fødevarer osv., fik for 50 år siden et kæmpe ryk fremad med opdagelsen af allergiantistoffet IgE. Én af hovedarkitekterne bag opdagelsen af IgE, svenskeren Gunnar Johansson, var i dag selv taler på et stort symposium, som EAACI holdt til […]