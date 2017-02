Mulighederne for at overleve kræft er forbedret på fire store kræftområder, og forskellen mellem regionerne er nærmest ikke-eksisterende, det er hovedkonklusionerne i en ny rapport.

Ny rapport: Bedre chancer for at overleve kræft

Prognoserne for fire store kræftområder brystkræft, æggestokkræft, lungekræft og tyk- og endetarmskræft er væsentligt forbedret over hele landet. Det viser en ny rapport om prognoser for kræftoverlevelse udarbejdet af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, DMCG. »Vores analyser viser, at prognoseforbedringerne især finder sted i det diagnostiske forløb og i forbindelse med de indledende, mere aggressive behandlinger,« […]