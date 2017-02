Flere praktiserende læger indfører booking af tid samme dag

Et stigende antal lægepraksis er gået væk fra traditionel tidsbestilling for at kunne tilse patienterne samme dag, som de henvender sig. På den måde afskaffer man ventetid og får bedre tid til at løse opgaverne i praksis, lyder det fra to af de læger, der bruger konceptet.

Ring mellem otte og tolv og få tid hos lægen samme dag. For mange patienter lyder det måske næsten for godt til at være sandt, men ikke desto mindre er det i stigende grad muligt hos praktiserende læger rundt omkring i landet.

Konceptet ‘Tid samme dag’, der har sin oprindelse i Californien, bliver nemlig taget i brug af flere og flere praksis-klinikker, der tilbyder patienter en tid samme dag, som de henvender sig. Sådan lyder det fra praktiserende læge Jannik Falhof, der var en af de allerførste til at tage konceptet i brug i Danmark.

»Jeg kender i hvert fald til 20 praksis, der er begyndt med det, men der er garanteret flere, for det er bare dem, der har rådført sig med mig. Det bliver mere og mere udbredt,« siger han.

Undgår dilemmaer i telefonen

Jannik Falhof begyndte at arbejde med ‘Tid samme dag’-systemet i 2011 som del af en praksis i Aarhus. Siden har han taget modellen med sig til Grenaa og undervist flere kollegaer i konceptet, blandt andet til Lægedage i Bella Center. For med den rette planlægning er der et kæmpestort potentiale i den nye måde at organisere sig på i lægehusene, mener han.

Hvad er ‘Tid samme dag’ Bookingsystemet ‘Tid samme dag’ er et system, der bygger på princippet om, at man som patient kan få en tid hos sin alment praktiserende læge samme dag, som man henvender sig til lægen. Der skelnes ikke mellem akutte og ikke-akutte tider. Til gengæld skal man fortsat forudbestille en tid, når det gælder for eksempel børneundersøgelser, kontroller for kroniske sygdomme og konsultationer med tolk.

»På mandage og før og efter ferier og helligdage er belastningens størst. Det skal man planlægge efter, for der skal være forholdsmæssigt flere tider. På samme måde er der større behov i nogle perioder af året, men det er jo et dilemma uanset systemet,« siger han og fortsætter:

»Med det her system skal man måske være lidt bedre til at planlægge, så man ikke for eksempel tager sin ferie i influenzasæsonen. Men samtidig undgår man det dilemma, som sekretæren ofte sidder i, hvor hun enten må presse en patient ind, der hvor det gør mindst ondt, eller skyde det, der kan skydes.«

Systemet giver ro i praksis

Et af de steder, hvor ‘Tid samme dag’ vinder indpas, er i Horsens, hvor blandt andet praktiserende læge Holger Kjær i Horsens Sundhedshus har gode erfaringer med konceptet.

»Vi manglede tider hele tiden, og hvis en af os var syg eller fraværende, skulle vi pludselig flytte et program på 20 patienter,« forklarer han om beslutningen om at gå over til det nye bookingsystem for snart tre år siden.

»Det nye system har givet en ro, synes jeg. Vi møder ind til et program om morgenen, hvor vi har tid til at fokusere på de problemstillinger, der er i løbet af dagen, og der er bedre tid til vores samarbejdspartnere,« fortsætter han.

Holger Kjær oplever, at patienterne generelt er glade for ordningen, men der er også nogen, der synes, det er ‘bøvlet’ ikke at kunne booke frem i tiden, hvis de for eksempel bor langt væk. Derfor har lægerne modificeret modellen en smule.

»Vi åbner elektronisk klokken 16 dagen før for booking dagen efter. Og så åbner vi fredag klokken 16 for nogle tider i den følgende uge, siger han.

På den måde oplever han, at de kan imødekomme kravene fra langt de fleste patienter.