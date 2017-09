Overlæge Mansoor Mirza, Rigshospitalet, ser frem til årets ESMO-kongres, som efter hans vurdering har mere at byde på end amerikanske ASCO, når det kommer til nyheder inden for forskning i gynækologiske kræftformer.

Det kræver et særligt talent at kunne overskue mange oplægsholderes præsentationer, data og resultater, for at kunne fungere som såkaldt ‘discussant’, opponent, på én af de store ‘oral sessions’ på ESMO. Den rolle er lagt i hænderne på overlæge Mansoor Mirza, onkologisk klinik på Rigshospitalet, når arrangørerne af ESMO har bedt ham om at runde […]