Elektronisk overvågning skal forhindre slag­tilfælde blandt svage ældre

I et nyt forskningsprojekt udstyres ældre, der mistænkes for at have hjerteproblemer, med en sensor, der måler hjerterytme og registrerer, om den ældre har rytmeforstyrrelser. Håbet er på sigt at henlægge de regelmæssige hospitalskontroller og i stedet lade hovedparten af monitoreringen foregå i almen praksis.