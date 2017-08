Grundlaget for at indføre en forsøgsordningen med medicinsk cannabis er alt for spinkelt, mener de praktiserende lægers videnskabelige selskab, der også frygter, at ordningen vil føre til øget arbejdspres i almen.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Praktiserende læger bør undlade at medvirke i den forsøgsordning, der skal gøre det muligt for patienter få udskrevet medicinsk cannabis på recept. Det mener Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), der har afgivet et særdeles kritisk høringssvar til de regler, der skal udstikke rammerne for forsøget. »Selskabet fraråder sine medlemmer at udskrive recepter på medicinsk […]