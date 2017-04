Patienter med æggestokkræft bliver ofte resistente over for kemoterapi, og derfor er der et stort behov for nye behandlingsmetoder.

Patienter med æggestokkræft bliver ofte resistente over for kemoterapi, og derfor er der et stort behov for nye behandlingsmetoder. Forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet har offentliggjort i et nyt studie, at de har fundet et enzym, som har stor betydning for, hvordan kræften kan behandles.

»Vi har fundet et bestemt enzym, som er overaktivt hos patienter med æggestokkræft. Enzymet er en såkaldt kinase som er et populært drug target, så der findes i forvejen rigtig mange lægemidler, man vil kunne bruge imod dem. Vi har brugt en specifik hæmmer af enzymet, som går ind og modvirker væksten af kræftcellerne, men ikke umiddelbart har nogen større effekt på de omkringliggende raske celler. Hæmmeren er endnu ikke et lægemiddel, men den er i første fase af de kliniske forsøg,« siger professor og gruppeleder ved Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Jesper Olsen, i en kommentar på universitetets hjemmeside.