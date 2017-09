Blærekræft er en ekstremt dødelig sygdom, hvor der ikke er mange tilbud til patienter, når først førstebehandling med kemoterapi ikke længere virker. Et nyt studie viser dog, at checkpoint-hæmmeren pembrolizumab som andenbehandling forlænger overlevelsen for denne patientgruppe sammenlignet med andenbehandling med kemoterapi.

»Pembrolizumab er det første lægemiddel til at forbedre overlevelse mere end kemoterapi i andenbehandling af patienter med blærekræft. Ikke alle patienter har gavn af checkpoint-behandlingen, men en del af patienterne har god gavn af behandlingen selv efter et år,« fortæller førsteforfatteren til det nye studie, Ronald de Wit fra Erasmus University Medical Center i Rotterdam, Holland, i en pressemeddelelse.

Det nye studie er netop offentliggjort på en kongres for European Society for Medical Oncology, ESMO, som i disse dage bliver afholdt i Madrid.

Forlængede livet med tre måneder

I forsøget blev patienterne vilkårligt inddelt i grupper til at blive behandlet med enten pembrolizumab eller paclitaxel, docetaxel eller vinflunine kemoterapi. Resultatet efter 22,5 måneder viser gennemsnitligt tre måneders længere overlevelse blandt patienter på pembrolizumab sammenlignet med de andre behandlinger (10,3 måneder og 7,4 måneder). Den gennemsnitlige progressionsfrie overlevelse var ikke forskellig mellem de forskellige typer behandling.

Nogle patienter havde også gavn af anden omgang kemoterapi, men effekten var ofte kortvarig og med flere bivirkninger. 62 pct. af patienterne på pembrolizumab oplevede bivirkninger, mens tallet var 91 for gruppen af patienter på kemoterapi.

»Bedre overlevelse, færre bivirkninger og bedre livskvalitet peger på, at pembrolizumab bør være standardbehandling til andenbehandling af patienter med blærekræft,« siger Ronald de Wit.

Overordnet overlevelse er bedste mål

I en kommentar til det nye studie fortæller Maria De Santis, der er onkolog ved University of Warwick, Coventry, Storbritannien:

»Resultaterne af studiet er vigtige, da de bekræfter de overordnende overlevelsesfordele ved pembrolizumab sammenlignet med kemoterapi i patienter, der allerede har fået platinbaseret kemoterapi. Det er specielt vigtigt, fordi den progressionsfrie overlevelse ikke er forskellig før efter seks måneder, og progressionsfri overlevelse ser ikke ud til at være et godt mål for pembrolizumab. Det ser overordnet overlevelse til gengæld ud til at være,« udtaler Maria De Santis sig i pressemeddelelsen.