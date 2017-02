Anbefalinger til det nære sundhedsvæsen udsat til juni

Sundhedsministeren giver udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen ekstra arbejdstid til at komme med deres anbefalinger til at styrke sammenhængen på tværs af sundhedsvæsenet.

I midten af juni skal udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen have færdiggjort deres arbejde. Det er den nye deadline, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har givet udvalget, der har til opgave at komme med forslag til, hvordan patientforløbene i højere grad kan blive helhedsorienterede. Ifølge kommissoriet skulle udvalget have afrapporteret til ministeren […]