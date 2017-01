Almen praksis i centrum i udvalgs-anbefalinger

»På almen praksis-området er der problemer allerede, og de bliver værre, hvis ikke vi gør noget.«

Sådan formulerede formanden for Lægedækningsudvalget, Martin Teilmann, den nuværende situation for praktiserende læger i forbindelse med præsentationen af udvalgets anbefalinger.

Udvalgets anbefalinger kredsede i høj grad om at sikre lægedækning på almen praksis-området, og det skal bl.a. ske ved, at de medicinstuderende flere gange i løbet af deres uddannelse skal ud i almen praksis.

»Der er for få, der vælger almen medicin som speciale, især i lyset af den udviklingstrend, der er i sundhedsvæsenet lige nu. Derfor må vi gøre det attraktivt ved, at de studerende kommer til at stifte bekendtskab med almen praksis,« sagde Martin Teilmann.

Derudover skal der ses på hele dimensioneringen af speciallæger for at øge optaget til almen medicin ved at sænke optaget til andre specialer.

Samtidig er et differentieret basishonorar nævnt som incitament for at få praktiserende læger ud i de områder, hvor patienterne er mere syge og oftere kommer til lægen.

Det er en problemstilling, der hører hjemme i overenskomstforhandlingerne, som netop nu er i gang mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, men sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kom med en opfordring til PLO:

»Vi har fra regeringen et ønske om, at man i PLO i forbindelse med overenskomsten kan kigge positivt på anbefalingerne, der ligger, uanset hvilke patienter, der er tilmeldt,« sagde Ellen Trane Nørby, som var klar til at sætte penge af, hvis der opstår en periode mellem to forskellige honorarsystemer

Formanden for PLO’s rekrutteringsudvalg, Gunver Lillevang, har siddet med i udvalget som repræsentant for Lægeforeningen.

»Jeg vil rose udvalget for i sin rapport at anerkende, at der er behov for flere praktiserende læger, og for at anvise forslag, der vedrører både rekruttering og fastholdelse,« siger hun i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Flere af forslagene vedrørende almen praksis er rigtigt gode. Det gælder for eksempel forslaget om at sikre, at alle læger skal møde almen praksis flere gange under uddannelsen og i videreuddannelsen, blandt andet ved at alle skal arbejde et halvt år i almen praksis som en del af den kliniske basisuddannelse,« siger Gunver Lillevang.

»I PLO glæder vi os også over, at man lægger op til at øge dimensioneringen af speciallægeuddannelsen i almen medicin. Det får vi brug for. Det er desuden sund fornuft at inddrage andre faggrupper i almen praksis, blot skal man være opmærksom på, at det kræver, at den økonomiske ramme for sektoren øges.«