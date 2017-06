Grænsen for, hvad de nuværende tre lægehelikoptere kan overkomme, er ved at være nået.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

De tre lægebemandede helikoptere i Skive, Billund og Ringsted gik i 2016 på vingerne 3593 gange for at hjælpe borgere, som havde brug for hjælp. Det er 40 pct. flere gange end året før, viser Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordnings årsrapport, som Danske Regioner netop har offentliggjort. Sidste år var 40 procent af patienterne i akutlægehelikopterne hjerte/kar-patienter, for […]