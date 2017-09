Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Aarhus Universitetshospital er klar til at behandle patienter med prostatakræft med kræftmidlet Xofigo. Det skriver hospitalet på sin hjemmeside. Tilbage i februar 2014 fik Xofigo en positiv vurdering af Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS), men fra starten var det kun Rigshospitalet, der kunne tilbyde behandlingen. Da Xofigo er et radioaktivt stof skal Statens Institut for Strålebeskyttelse også godkende […]