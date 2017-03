Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Nyuddannede læger skal have længere tid at påbegynde et speciallægeuddannelse efter at have afsluttet lægeuddannelsen. Det bebudede regeringen i regeringsgrundlaget og i dag sender fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V) to bekendtgørelsesændringer i høring, der blandt andet betyder, at fristen til starte en speciallægeuddannelse forlænges fra fem til seks år. »Vi har brug for dygtige og engagerede læger, og det er altid […]