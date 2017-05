11 kommuner skal undersøge, hvordan man kan få mennesker, der ikke går til lægen, til at interessere sig mere for deres helbred og møde op til et kommunalt sundhedstilbud, der kan forebygge en kronisk sygdom. Det skal ske efter, at 27 mio. kr. fra satspuljemidlerne bliver givet til 11 kommuner, der skal lave projekter rettet mod forebyggende sundhedstilbud. Det skriver Sundheds- og ældreministeriet.

Kommunerne skal sammen med fagforeninger og pensionskasser, prøve at få en række borgere til at møde op til en individuel samtale om sundhed, så kroniske sygdomme kan forebygges.

Målgruppen er borgere mellem 40 og 60 år, som er i risiko for at udvikle bl.a. KOL, diabetes, hjerte-karsygdomme eller muskel-skeletlidelser.

»Hvis man ude i kommunerne opfanger advarsler for kroniske sygdomme hos en række mennesker noget tidligere, så kan vi også sætte hurtigere ind over for sygdommen, hvis den opstår. Så det giver god mening at give forebyggende sundhedstilbud til bestemte grupper, som risikerer at blive syge. Det kan også mindske belastningen på det samlede sundhedsvæsen på den lange bane og give mere sundhed for pengene,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Tanken er, at foreningerne og pensionskasserne skal få folk, der har særlig risiko for at udvikle KOL, diabetes, hjerte-karsygdomme eller muskel-skelet lidelser til at møde op til en afklarende samtale. Samtalen skal fokusere på borgerens generelle sundhed, og hvordan de kommunale forebyggelsestilbud kan hjælpe med, at vedkommende bliver sundere.

Hvis der er mistanke om en kronisk sygdom, opfordres borgerne til at kontakte egen læge.

De udvalgte kommuner er:

Vesthimmerlands Kommune

Thisted Kommune

Syddjurs Kommune

Jammerbugt Kommune

Mariagerfjord Kommune

Greve Kommune

Esbjerg Kommune

Sønderborg Kommune

Roskilde Kommune

Næstved Kommune

Aalborg Kommune