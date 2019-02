Filmen knækker for Liselott Blixt, der reagerer på ny underskriftsindssamling ved at kalder læger for pivede – og for Ellen Trane Nørby, som tror at indsamlingen er en støtte til regeringens sundhedsreform.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det var med lige dele forundring og dyb skuffelse, jeg læste formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Liselott Blixt, udtale sig til Dagens Medicin om, at »Jeg mangler nogen gange nogle læger, der tager et ansvar i stedet for at sætte sig tilbage og pive.« Det er arrogant og nedladende at sige sådan om læger, der hver […]