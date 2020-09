To yngre læger har besluttet at overtage jobbet som ø-læge på Fejø. Det får Region Sjællands regionsrådsformand til at se lysere på fremtiden, når det kommer til at tiltrække praktiserende læger til Lolland-Falster

Antallet af praktiserende læger på Lolland er siden 2012 blevet halveret fra 28 til 14, og der har derfor været langt mellem de gode lægedækningshistorier.

Men nu er der godt nyt på vej til borgerne på Fejø, der ligger i Smålandsfarvandet nord for Lolland.

Et dansk lægepar på henholdsvis 40 og 44 år, der kommer fra en lignende stilling på den lille norske ø Lovund i Norskehavet, har sagt ja til at overtage jobbet som ø-læge efter Jan Kofod Larsen, når han går på pension i slutningen af denne måned.

Vi ser lige nu positive tegn for lægedækningen på Lolland og øerne Heino Knudsen, regionrådsformand, Region Sjælland

Og det får Heino Knudsen (S), regionsrådsformand i Region Sjælland, til at benytte lejligheden til at udtale sig positivt om fremtidens lægedækning i området.

»Det er en fantastisk nyhed at kunne fortælle borgerne på Fejø, at vi nu kan byde to unge og yderst kompetente læger velkommen til øen og Lolland. Vi ser lige nu positive tegn for lægedækningen på Lolland og øerne, som ellers i mange år har været det område af Region Sjælland, der har været sværest at rekruttere læger til,« siger Heino Knudsen (S) i en udsendt pressemeddelelse fra regionen.

Utraditionel hvervekampagne

Hvorvidt de mange danske småøer skal lægedækkes eller ej er en særlig udfordring, som regionerne løbende må tage stilling til.

Til Region Sjælland hører otte småøer, der har beboelse i et omfang, der kræver en selvstændig stillingtagen; Agersø, Askø, Fejø, Femø, Nekselø, Omø, Orø og Sejerø.

Og ofte må der tages utraditionelle midler i brug for at besætte stillingerne, der med et lavere patientantal og fravær af andre sundhedsaktører, ofte adskiller sig fra de traditionelle job.

I tilfældet på Fejø har Region Sjælland bl.a. brugt penge på at producere en video, som har akkompagneret stillingsopslaget. Her kan man blandt andet se læge Jan Kofod Larsen køre rundt på øen i sin gamle, grå Citroen cabriolet og på tur med lægetasken i hånden.

En skræddersyet rekrutteringsindsats som der, ifølge Region Sjælland, formentlig vil blive flere af fremadrettet.

Godt nyt for regionsklinikken i Nakskov

Nyheden om ankomsten af de to læger er samtidig godt nyt for regionsklinikken i Nakskov, der åbnede tidligere på året.

Ved siden af jobbet som ø-læge på Fejø er det nemlig aftalt, at lægeparret også bliver en del af de faste læger i regionsklinikken i Nakskov.

Som man har kunnet læse her i spalterne tilbage i marts, har klinikken trods markante investeringer ikke formået at rekruttere faste læger og derfor har deltidsansatte læger bemandet lægeklinikken.

Skulle der sidde andre interesserede derude med et ønske om at blive ø-læge, er det i øjeblikket også muligt at blive læge for de ca. 140 faste beboere på Anholt. Stillingsopslaget udløber den 20. september.