De fleste forbinder Sygeforsikringen ”danmark” med tilskud til sundhedsfremmende behandlinger såsom tandlægebesøg og medicin. Men foreningen arbejder også for at forbedre danskernes sundhed på længere sigt. Det sker gennem donation af en del af investeringsoverskuddet, som skal støtte dansk forskning og forebyggelse på sundhedsområdet.

Det skriver Sygeforsikringen ”danmark” i en pressemeddelelse.

»Som Danmarks største forening har vi et ansvar. Ikke ’bare’ for at gøre noget godt for sundhedstilstanden i Danmark her og nu, men også for at sikre et sundere Danmark i fremtiden. Sundhedsdonationerne støtter op om initiativer, der kan forbedre danskernes sundhed nu og i fremtiden. Derfor er vi utroligt glade for, at vi igen i år kan donere en del af vores investeringsoverskud til sundhedsfremmende forskning, forebyggelse og oplysning,« fortæller Allan Luplau, som er adm. direktør i Sygeforsikringen “danmark”.

For at skabe opmærksomhed på sundhedsdonationerne har Sygeforsikringen ”danmark” lanceret en ny hjemmeside. Her kan man blandt andet se hvilke projekter, foreningen tidligere har doneret til gennem sundhedsdonationer. Det er også her, at institutioner, foreninger og organisationer nemt kan indsende en ansøgning om sundhedsdonationer til forskningsprojekter.

Sund mund og forbedret livskvalitet

Et af de projekter, der har modtaget en del af foreningens sundhedsdonationer, er ’sund mund hele livet’. Forskningsprojektet sætter fokus på at forbedre den orale sundhed hos sårbare ældre. En sund mund er med til at øge livskvaliteten hos de ældre og sparer samtidig sundhedsvæsenet for udgifter til tandbehandlinger.

Ifølge Esben Boeskov, lektor på Odontologisk Institut ved Københavns Universitet, er det et overset sundhedsområde, der har brug for at blive prioriteret.

»Det er nok overraskende for mange, at det at have dårlige tænder og en dårlig mundhygiejne faktisk har en sammenhæng med andre alvorlige sygdomme, for eksempel diabetes og hjerte-karsygdomme og endda lungebetændelse, som ofte er livstruende for skrøbelige ældre. Støtten fra Sygeforsikringen “danmark” har hjulpet os godt på vej med at udvikle en ny og permanent model for god oral sundhed for ældre i Danmark,« siger Esben Boeskov Øzhayat.

Fristen for ansøgninger til årets donationspulje er 1. juli 2022 kl. 12.00. Ansøgningerne kan indsendes gennem den nye hjemmeside sundhedsdonationer.dk.

