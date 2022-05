Sundhedsstyrelsens vicedirektør efter redegørelse: »Tydeligt at Region Midtjylland har udfordringer med karkirurgien«

I en første udtalelse fra Sundhedsstyrelsen om Region Midtjyllands redegørelse for, hvordan de vil varetage karkirurgien i regionen, understreger styrelsens vicedirektør, Helene Probst, behovet for at undersøge området nærmere nationalt og sikre et ensartet behandlingstilbud af højest mulig kvalitet til karkirurgiske patienter i alle regioner.