Overlæge frygter kaos med indførslen af Sundhedsplatformen

Medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus har længe været underdrejet på grund af mangel på sygeplejersker og et opbrugt vikarbudget. Overlæge frygter, at implementering af det det nye IT-system Sundhedsplatformen vil køre afdelingen helt i sænk.

Gentagne sparerunder og et opbrugt vikarbudget har udpint sygeplejerskerne på Holbæk Sygehus’ medicinske afdeling faretruende meget. Det oplever overlæge Beda Pauly ved det geriatriske afsnit, der med funktion på hele den medicinske afdeling jævnligt taler med plejepersonalet. Han frygter, at det nye IT-system Sundhedsplatformen vil skabe yderligere kaotiske forhold. »Jeg er bekymret over situationen, fordi […]