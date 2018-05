Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Vagtplanen for lægevagten i Region Sjælland for andet halvår 2018 har 400-500 ubesatte vagter, og alle praktiserende læger i regionen er blevet tvunget til at tage mindst seks lægevagter om måneden. Det skriver Sjællandske Medier. Ulrik Hesislev, formand for Praktiserende Lægers Organisation i Region Sjælland sagde for nyligt til Dagens Medicin, at han frygtede et […]