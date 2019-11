EU bliver nødt til at igangsætte statslig produktion af generika. For vi kan ikke leve med, at priserne hopper op og ned, skriver praktiserende læge.

For nyligt er losartan steget til 600-800 kr for 100 tabletter i 100 stk. pakning. Før kostede det under 100 kr. Det er på tide, at EU samlet eller landene enkeltvis laver statslig produktion af alle generika. Det kan ikke længere overlades til markedet. Mit indlæg kommer i forlængelse af debatindlægget ‘Forsyning og prissætning er […]