En tidligere praktikant i praktik i Region Hovedstaden har snaget i cirka 400 patientjournaler. Det får regionen til at igangsætte en større indsats for at beskytte borgernes elektroniske patientjournaler. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. »Jeg ser med stor alvor på sagen og vil gerne undskylde det, der er sket. Det er et omfattende brud på den tillid, som vi har vist den studerende,« siger Mette Harbo, direktør i Center for IT og Medicoteknologi. Den studerende var i perioden...