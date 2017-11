PLO taler mod ‘kvotekonger’ i Folketinget

Regeringens lovforslag, der skal sikre bedre lægedækning, skal ikke tillade praktiserende læger i ikke-lægedækningstruede områder at købe flere praksis. Det er den vigtigste anke fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO), der tirsdag eftermiddag har foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

»Et af de forslag, som lægedækningsudvalget er kommet med, handler om, at læger fremover skal kunne sælge deres ydernumre til andre læger, der allerede har et ydernummer. Lægeforeningen og PLO har hele tiden sagt, at hvis forslaget skal give mening, skal det kun gælde i lægedækningstruede områder. Men i forslaget lægger man op til, at det skal gælde i hele landet. Det, frygter vi, kan give bagslag og virke kontraproduktivt,« forklarer Gunver Lillevang, formand for PLO’s rekrutteringsudvalg, der deltager på udvalgsmødet sammen med formand for PLO, Christian Freitag.

PLO frygter kort og godt, at store klinikker med et solidt kapitalgrundlag med den nye mulighed vil kunne overbyde de yngre læger i kampen om de attraktive ydernumre. Og fjerner man incitamentet til at nedsætte sig i udkanten, risikerer man, at læger med lyst til stordrift vil nyde godt af den nye mulighed uden at bidrage til at afhjælpe lægemanglen.

»Hvorfor i alverden skulle jeg tage til udkanten, hvis jeg var en entreprenant læge, der havde ønske om at købe flere ydernumre? Det er da meget nemmere at investere i noget i København eller et andet sted, hvor der ikke er store problemer med at skaffe arbejdskraft. Men så bidrager man ikke til at løse lægedækningsproblematikken,« lyder det fra Gunver Lillevang.

»PLO kan simpelthen ikke se, hvordan det vil afhjælpe lægemanglen, at vi på den måde indfører mulighed for ‘kvotekonger’ i almen praksis. Der bliver jo ikke flere praktiserende læger af en ændring af ejerforholdene,« understreger hun.

»Regionsklinikker skal kun være nødløsning«

Gunver Lillevang peger samtidig på, at det allervigtigste i forhold til at styrke almen praksis i fremtiden er at åbne op for at uddanne flere almen medicinere.

PLO’s anden indsigelse i forhold til loven, der er ved at blive færdigbehandlet, er, at regionerne ikke bør kunne drive regionsklinikker i seks år frem for fire år som i dag. Det er en del af regeringens plan for at komme lægemanglen til livs, men det kan få skadelige effekter, siger Gunver Lillevang.

»Vi mener, at regionsklinikker kun skal være en nødløsning, og den mulighed eksisterer allerede,« siger hun og understreger, at regionsklinikkerne ‘skævvrider markedet’.​