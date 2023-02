Dansk Lever-Galdevejscancer Database er baseret på patienter med mistanke om primær levercancer, galdevejscancer eller levermetastaser fra tarmkræft, der henvises til vurdering af et Lever Multidisciplinært Team (Lever-MDT). Resultaterne i databasen omfatter kun indikatorresultater for de patienter, der modtager behandling med henblik på helbredelse, fremgår det af årsrapporten for 2021 fra databasen. Ca. 90 pct. af patienterne blev vurderet på en Lever-MDT for at afklare, om det var muligt at tilbyde patienterne helbredende eller livsforlængende behandling. Af det samlede antal patienter,...