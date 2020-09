Over halvdelen søger lægekontakt i uger op til pludseligt hjertestop

Pludseligt hjertestop er måske ikke så pludseligt endda. Ny dansk forskning viser, at 58 pct. af de personer, der får pludseligt hjertestop, har talt med en læge, inden for to uger af at deres hjerte stopper med at slå, viser ny dansk forskning.