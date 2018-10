Novo Nordisk Fonden har afsat 600 mio. kr. over fem år til etablering af et klinisk forskningslederprogram, der skal kombinere forskning og klinisk arbejde.

Den patientnære kliniske forskning i Danmark samt udviklingen af næste generation af kliniske forskningsledere skal styrkes. Derfor har Novo Nordisk Fonden afsat 600 mio. kr. over de næste fem år, som skal gå til at etablere et klinisk forskningslederprogram. Det skriver fonden i en pressemeddelelse. Programmet har til formål at støtte de bedste kliniske forskere, […]