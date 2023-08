Med bevillingen på 7,5 mio. kr. fra Novo Nordisk Fondens Nursing Research Programme skal Klinisk sygeplejespecialist og lektor på AUH og Aarhus Universitet, Jeanette Finderup, over de næste fem år stå i spidsen for forskningsprojekter der, i et tæt samarbejde med Odense Universitetshospital og Herlev-Gentofte Hospital, har mulighed for at involvere alle fjorten nyremedicinske afdelinger på danske hospitaler. Det skriver Aarhus Universitetshospital i en pressemeddelelse. »Vi ved fra forskning, at noget af det, som betyder allermest for nyresyge, er, at...