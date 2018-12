To studier antyder, at luspatercept kan reducere behovet for blodtransfusioner blandt patienter med blodsygdomme

To fase 3-forsøg præsenteret på ASH-kongressen i peger på, at med det eksperimentelle stof luspatercept er sikkert og effektivt i forhold til at reducere behovet for blodtransfusioner blandt patienter med blodsygdomme. Studierne har fokuseret på patienter med hhv. beta-talassæmi og myelodysplastisk syndrom. Det ene fase 3-forsøg viser, at luspatercept signifikant kan reducere behovet for blodtransfusioner […]