Danmark har fået nye retningslinjer for behandling af voksne indlagt med lungebetændelse (pneumoni). De nye retningslinjer er resultatet af et samarbejde mellem Dansk Lungemedicinsk Selskab, Dansk Selskab for Infektionsmedicin og Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi. Retningslinjerne er de første, som de tre medicinske selskaber står sammen om, efter de første retningslinjer fra 2015 og 2021 hhv. kun havde input fra først Dansk Lungemedicinsk Selskab og Dansk Selskab for Infektionsmedicin. »Med de nye retningslinjer er der sikret opbakning fra alle tre...