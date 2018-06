Sundhedsstyrelsen lægger bl.a. op til, at mennesker med funktionelle lidelser skal have specialiseret behandling, og at forankre tværfaglige teams for svære funktionelle lidelser i det somatiske sygehusvæsen.

Sundhedsstyrelsen offentliggør nye anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering af mennesker med funktionelle lidelser. Det vigtige er at sørge for, at mennesker med funktionelle lidelser undgår at føle sig som kastebolde i sundhedsvæsnet eller overladt til sig selv. »Vi må erkende, at vi ikke gør det godt nok i sundhedsvæsenet i dag for patienter […]