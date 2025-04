Hvis det står til Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM), skal fremtidens læger ikke kunne tage deres KBU-forløb på en akutafdeling. Men det vil være en alvorlig fejl, som vil gå ud over lægefagligheden hos fremtidens læger, og som risikerer at mindske interessen for det akutmedicinske speciale. Det mener Magnus Alexander Gibson, forperson for FADL, som på vegne af de medicinstuderende dermed stempler ind i debatten for og imod KBU-læger på landets akutmodtagelser. Ifølge ham vil det være at gøre de...