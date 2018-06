Oliver Hendricks er ny formand for Reumatologisk Selskab. Han går fra august i gang med et større forsøg med medicinsk cannabis.

Specialeansvarlig overlæge og forskningslektor Oliver Hendricks er ny formand for Dansk Reumatologisk Selskab. En af de ting, som den nye formand er særligt interesseret i for tiden, er et forsøg med medicinsk cannabis, som han har været i gang med at forberede i længere tid. Han har brugt tid på at få økonomien til forsøget […]