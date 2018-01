Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Danish Diabetes Academy ved Odense Universitetshospital har fået en bevilling på 156 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. Pengene gives over en femårig periode, og bevillingen er givet med det formål at uddanne næste generation af diabetesforskere samt at understøtte netværk og forskningssamarbejder. Det skriver Novo Nordisk Fonden i en pressemeddelse. Målsætningen for bevillingen er […]