Prøvesvar fra Skåne Universitetshospital viser mandag, at de to mistænkte tilfælde i Malmø ikke var coronavirus, som frygtet.

Søndag blev der rejst mistanke om, at to personer i Malmø skulle være smittet med coronavirus, der i øjeblikket breder sig hastigt og holder store dele af Kina i sit jerngreb.

Men efter at have holdt de to personer i karantæne natten over indtil prøvesvarene forelå, afviser Skåne Universitetshospital nu, at der er tale om den berygtede virus.

Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt af hospitalet.

»Vi fulgte de veletablerede rutiner, vi har i sådanne tilfælde. Patienterne blev isoleret, og prøver blev sendt til analyse. Resultaterne viste, at det ikke var coronavirus,« siger Birgitta Holmgren, stedfortræder infektionssygdomslæge, Region Skåne.

Årsagen til mistanken var luftvejssymptomer i kombination med patienter, der har rejst i de konkrete risikoområder, fremgår det af pressemeddelelsen.

Fraråder alle rejser til Hubei-provinsen

Det danske Udenrigsministerium opdaterede så sent som i går sin rejsevejledning til Kina.

Her fremgår det nu, at alle ikke-nødvendige rejser til Hubei-provinsen, hvor millionbyen Wuhan ligger, frarådes.

»Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt,« fremgår det af vejledningen.