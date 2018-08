Forskningscenter skal have ny direktør. Mickael Bech skifter direktørposten i VIVE ud med et professorat på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Mickael Bech forlader 1. september direktørstolen i VIVE for at blive professor i sundhedsledelse på Aarhus Universitet. Det skriver VIVE på sin hjemmeside. Det er et stærkt ønske om at vende tilbage til aktiv forskning, der får Mickael Bech til at skifte direktørposten i VIVE ud med et professorat på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. »Jeg […]